Исландские кроны в грузинские лари

Сконвертируйте ISK в GEL по реальному обменному курсу

1 000 isk
19,58 gel

1.00000 ISK = 0.01958 GEL

Среднерыночный курс в 17:30 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса ISK к GEL

1 мин. назад 1 ISK → 0 GEL
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85971.073288.93911.454451.670740.9566518.498
1GBP1.163211.24845103.4631.691961.943571.1127721.5187
1USD0.93180.800993182.87281.355251.556780.891417.2363
1INR0.01124370.009665330.012066710.01635340.01878520.01075620.207985

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for исландская крона

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Исландская крона / Грузинский лари
1 ISK0.01958 GEL
5 ISK0.09791 GEL
10 ISK0.19582 GEL
20 ISK0.39164 GEL
50 ISK0.97909 GEL
100 ISK1.95819 GEL
250 ISK4.89548 GEL
500 ISK9.79095 GEL
1000 ISK19.58190 GEL
2000 ISK39.16380 GEL
5000 ISK97.90950 GEL
10000 ISK195.81900 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Исландская крона
1 GEL51.06750 ISK
5 GEL255.33750 ISK
10 GEL510.67500 ISK
20 GEL1021.35000 ISK
50 GEL2553.37500 ISK
100 GEL5106.75000 ISK
250 GEL12766.87500 ISK
500 GEL25533.75000 ISK
1000 GEL51067.50000 ISK
2000 GEL102135.00000 ISK
5000 GEL255337.50000 ISK
10000 GEL510675.00000 ISK