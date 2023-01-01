Исландские кроны в грузинские лари
Сконвертируйте ISK в GEL по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса ISK к GEL
1 ISK = 0,01958 GEL
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Грузинский лари / Исландская крона
|1 GEL
|51.06750 ISK
|5 GEL
|255.33750 ISK
|10 GEL
|510.67500 ISK
|20 GEL
|1021.35000 ISK
|50 GEL
|2553.37500 ISK
|100 GEL
|5106.75000 ISK
|250 GEL
|12766.87500 ISK
|500 GEL
|25533.75000 ISK
|1000 GEL
|51067.50000 ISK
|2000 GEL
|102135.00000 ISK
|5000 GEL
|255337.50000 ISK
|10000 GEL
|510675.00000 ISK