История обменного курса исландская крона–грузинские лари

Обменный курс исландская крона/грузинские лари сейчас составляет 0,020, отражая изменение в размере 0.244% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость исландская крона оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.167% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс исландская крона/грузинские лари колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,020, и минимумом, равным 0,020, на 19-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.374% увеличение стоимости.