سجل أسعار الصرف من كرونا أيسلندية إلى إلى لاري جورجيا

يبلغ سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى لاري جورجيا حاليًا 0.0216378 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.513% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونا أيسلندية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.741% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونا أيسلندية إلى إلى لاري جورجيا بين أعلى مستوى 0.0216378 في 25-08-2026 وأدنى مستوى 0.0212588 في 18-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.278%.