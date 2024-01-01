İzlanda kronundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile ISK → GEL çevirin

1.000 isk
19,08 gel

1.00000 ISK = 0.01908 GEL

07:01 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8543251.072989.06551.453191.652780.94890518.3271
1 GBP1.1705111.2558104.2491.700921.934531.1107121.4513
1 USD0.932050.796305183.01381.354451.540480.8844517.0818
1 INR0.01122770.009592440.012046210.0163160.01855690.01065430.205771

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İzlanda kronundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Gürcistan Larisi
1 ISK0.01908 GEL
5 ISK0.09542 GEL
10 ISK0.19084 GEL
20 ISK0.38169 GEL
50 ISK0.95422 GEL
100 ISK1.90844 GEL
250 ISK4.77110 GEL
500 ISK9.54220 GEL
1000 ISK19.08440 GEL
2000 ISK38.16880 GEL
5000 ISK95.42200 GEL
10000 ISK190.84400 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / İzlanda Kronu
1 GEL52.39890 ISK
5 GEL261.99450 ISK
10 GEL523.98900 ISK
20 GEL1047.97800 ISK
50 GEL2619.94500 ISK
100 GEL5239.89000 ISK
250 GEL13099.72500 ISK
500 GEL26199.45000 ISK
1000 GEL52398.90000 ISK
2000 GEL104797.80000 ISK
5000 GEL261994.50000 ISK
10000 GEL523989.00000 ISK