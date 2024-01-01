500 Gürcistan larisinden İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile GEL → ISK çevirin

1,000₾ GEL = 50,47kr ISK

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 GEL → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek51,063451,6562
Düşük49,762549,2312
Ortalama50,468050,4466
Değişim-0.05%-0.93%
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1 GEL → ISK istatistikleri

GEL → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 51,0634, en düşük 49,7625 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 50,4680 oldu. GEL → ISK kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

GEL → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 51,6562, en düşük 49,2312 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50,4466 oldu. GEL → ISK kurundaki değişiklik -0.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

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GEL → INR

GEL → JPY

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / İzlanda Kronu
1 GEL50,47140 ISK
5 GEL252,35700 ISK
10 GEL504,71400 ISK
20 GEL1.009,42800 ISK
50 GEL2.523,57000 ISK
100 GEL5.047,14000 ISK
250 GEL12.617,85000 ISK
500 GEL25.235,70000 ISK
1000 GEL50.471,40000 ISK
2000 GEL100.942,80000 ISK
5000 GEL252.357,00000 ISK
10000 GEL504.714,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Gürcistan Larisi
1 ISK0,01981 GEL
5 ISK0,09907 GEL
10 ISK0,19813 GEL
20 ISK0,39626 GEL
50 ISK0,99066 GEL
100 ISK1,98132 GEL
250 ISK4,95330 GEL
500 ISK9,90660 GEL
1000 ISK19,81320 GEL
2000 ISK39,62640 GEL
5000 ISK99,06600 GEL
10000 ISK198,13200 GEL