Gürcistan larisinden İzlanda kronuna Geçmiş Döviz Kurları
Gürcistan larisinden İzlanda kronuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Gürcistan larisinden (GEL) İzlanda kronuna (ISK) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, GEL - ISK için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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GEL → ISK çevrim grafiği
1 GEL = 50,47140 ISK
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Gürcistan larisi → İzlanda kronu döviz kuru geçmişi
Bugünün Gürcistan larisi İzlanda kronuna döviz kuru şu anda 50,471, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Gürcistan larisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.949 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Gürcistan larisi İzlanda kronuna döviz kuru en yüksek değeri 51,148 (11-11-2024) ile en düşük değeri 50,399 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.513 düşüş ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Gürcistan larisinden İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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