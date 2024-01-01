10 тысяч исландских крон в грузинские лари
Сконвертируйте ISK в GEL по реальному обменному курсу
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|1 ISK в GEL
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0205
|0,0207
|Низкий
|0,0197
|0,0189
|В среднем
|0,0200
|0,0199
|Изменить
|-2.12%
|4.02%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 ISK к GEL
За последние 30 дней максимальный курс ISK к GEL составил 0,0205, а минимальный — 0,0197. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0200. Изменение курса ISK к GEL в процентном соотношении составило -2.12.
За последние 90 дней максимальный курс ISK к GEL составил 0,0207, а минимальный — 0,0189. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0199. Изменение курса ISK к GEL в процентном соотношении составило 4.02.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из исландских крон в грузинские лари
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Грузинский лари / Исландская крона
|1 GEL
|50,84840 ISK
|5 GEL
|254,24200 ISK
|10 GEL
|508,48400 ISK
|20 GEL
|1 016,96800 ISK
|50 GEL
|2 542,42000 ISK
|100 GEL
|5 084,84000 ISK
|250 GEL
|12 712,10000 ISK
|500 GEL
|25 424,20000 ISK
|1000 GEL
|50 848,40000 ISK
|2000 GEL
|101 696,80000 ISK
|5000 GEL
|254 242,00000 ISK
|10000 GEL
|508 484,00000 ISK