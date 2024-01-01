10 исландских крон в грузинские лари

Сконвертируйте ISK в GEL по реальному обменному курсу

10 isk
0,20 gel

kr1,000 ISK = ₾0,01967 GEL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 ISK в GELПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02050,0207
Низкий0,01970,0189
В среднем0,02000,0199
Изменить-2.12%4.02%
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Соотношение 1 ISK к GEL

За последние 30 дней максимальный курс ISK к GEL составил 0,0205, а минимальный — 0,0197. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0200. Изменение курса ISK к GEL в процентном соотношении составило -2.12.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к GEL составил 0,0207, а минимальный — 0,0189. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0199. Изменение курса ISK к GEL в процентном соотношении составило 4.02.

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Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Грузинский лари
1 ISK0,01967 GEL
5 ISK0,09833 GEL
10 ISK0,19666 GEL
20 ISK0,39333 GEL
50 ISK0,98332 GEL
100 ISK1,96663 GEL
250 ISK4,91658 GEL
500 ISK9,83315 GEL
1000 ISK19,66630 GEL
2000 ISK39,33260 GEL
5000 ISK98,33150 GEL
10000 ISK196,66300 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Исландская крона
1 GEL50,84840 ISK
5 GEL254,24200 ISK
10 GEL508,48400 ISK
20 GEL1 016,96800 ISK
50 GEL2 542,42000 ISK
100 GEL5 084,84000 ISK
250 GEL12 712,10000 ISK
500 GEL25 424,20000 ISK
1000 GEL50 848,40000 ISK
2000 GEL101 696,80000 ISK
5000 GEL254 242,00000 ISK
10000 GEL508 484,00000 ISK