5000 كرونة آيسلندية إلى لاري جورجي

تحويل ISK إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ isk
٩٧٫١٧ gel

1.00000 ISK = 0.01943 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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ISK إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / لاري جورجي
1 ISK0.01943 GEL
5 ISK0.09717 GEL
10 ISK0.19434 GEL
20 ISK0.38868 GEL
50 ISK0.97169 GEL
100 ISK1.94338 GEL
250 ISK4.85845 GEL
500 ISK9.71690 GEL
1000 ISK19.43380 GEL
2000 ISK38.86760 GEL
5000 ISK97.16900 GEL
10000 ISK194.33800 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / Icelandic Króna
1 GEL51.45670 ISK
5 GEL257.28350 ISK
10 GEL514.56700 ISK
20 GEL1029.13400 ISK
50 GEL2572.83500 ISK
100 GEL5145.67000 ISK
250 GEL12864.17500 ISK
500 GEL25728.35000 ISK
1000 GEL51456.70000 ISK
2000 GEL102913.40000 ISK
5000 GEL257283.50000 ISK
10000 GEL514567.00000 ISK