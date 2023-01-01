كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري

تحويل ISK إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٦٫٦٢ chf

1.00000 ISK = 0.00662 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:23 UTC
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ISK إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.436691.658860.9625518.2962
1GBP1.153811.2301102.2641.657621.913961.1105921.1097
1USD0.937950.812942183.13451.347551.555940.902817.161
1INR0.01128240.009778640.012028710.01620930.01871590.01085950.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الفرنك السويسري
1 ISK0.00662 CHF
5 ISK0.03312 CHF
10 ISK0.06625 CHF
20 ISK0.13249 CHF
50 ISK0.33123 CHF
100 ISK0.66246 CHF
250 ISK1.65615 CHF
500 ISK3.31230 CHF
1000 ISK6.62460 CHF
2000 ISK13.24920 CHF
5000 ISK33.12300 CHF
10000 ISK66.24600 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Icelandic Króna
1 CHF150.95300 ISK
5 CHF754.76500 ISK
10 CHF1509.53000 ISK
20 CHF3019.06000 ISK
50 CHF7547.65000 ISK
100 CHF15095.30000 ISK
250 CHF37738.25000 ISK
500 CHF75476.50000 ISK
1000 CHF150953.00000 ISK
2000 CHF301906.00000 ISK
5000 CHF754765.00000 ISK
10000 CHF1509530.00000 ISK