İzlanda kronundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile ISK → CHF çevirin

1.000 isk
6,38 chf

1.00000 ISK = 0.00638 CHF

06:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853831.0731589.08981.453211.65240.94924518.33
1 GBP1.1711911.25685104.341.701961.935251.1117521.4678
1 USD0.931850.79564183.01711.354151.539760.8845517.0806
1 INR0.01122460.009584050.012045710.01631170.01854760.0106550.205748

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İzlanda kronundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / İsviçre Frangı
1 ISK0.00638 CHF
5 ISK0.03192 CHF
10 ISK0.06384 CHF
20 ISK0.12767 CHF
50 ISK0.31918 CHF
100 ISK0.63837 CHF
250 ISK1.59591 CHF
500 ISK3.19183 CHF
1000 ISK6.38365 CHF
2000 ISK12.76730 CHF
5000 ISK31.91825 CHF
10000 ISK63.83650 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / İzlanda Kronu
1 CHF156.65000 ISK
5 CHF783.25000 ISK
10 CHF1566.50000 ISK
20 CHF3133.00000 ISK
50 CHF7832.50000 ISK
100 CHF15665.00000 ISK
250 CHF39162.50000 ISK
500 CHF78325.00000 ISK
1000 CHF156650.00000 ISK
2000 CHF313300.00000 ISK
5000 CHF783250.00000 ISK
10000 CHF1566500.00000 ISK