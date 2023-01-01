كرونة آيسلندية إلى دينار كويتي

تحويل ISK إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
2.266 kwd

1.00000 ISK = 0.00227 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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ISK إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Kuwaiti Dinar
1 ISK0.00227 KWD
5 ISK0.01133 KWD
10 ISK0.02266 KWD
20 ISK0.04532 KWD
50 ISK0.11330 KWD
100 ISK0.22660 KWD
250 ISK0.56650 KWD
500 ISK1.13300 KWD
1000 ISK2.26600 KWD
2000 ISK4.53200 KWD
5000 ISK11.33000 KWD
10000 ISK22.66000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Icelandic Króna
1 KWD441.30700 ISK
5 KWD2206.53500 ISK
10 KWD4413.07000 ISK
20 KWD8826.14000 ISK
50 KWD22065.35000 ISK
100 KWD44130.70000 ISK
250 KWD110326.75000 ISK
500 KWD220653.50000 ISK
1000 KWD441307.00000 ISK
2000 KWD882614.00000 ISK
5000 KWD2206535.00000 ISK
10000 KWD4413070.00000 ISK