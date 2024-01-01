İzlanda kronundan Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile ISK → KWD çevirin

1.000 isk
2,224 kwd

1.00000 ISK = 0.00222 KWD

07:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544251.073289.09621.453381.653240.9488618.3274
1 GBP1.1703811.25605104.2761.701011.934911.1105221.4499
1 USD0.931750.796147183.01921.354251.540480.8841517.0773
1 INR0.01122380.009589910.012045410.01631250.01855570.01064990.205703

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İzlanda kronundan Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kuveyt Dinarı
1 ISK0.00222 KWD
5 ISK0.01112 KWD
10 ISK0.02224 KWD
20 ISK0.04448 KWD
50 ISK0.11119 KWD
100 ISK0.22238 KWD
250 ISK0.55596 KWD
500 ISK1.11192 KWD
1000 ISK2.22384 KWD
2000 ISK4.44768 KWD
5000 ISK11.11920 KWD
10000 ISK22.23840 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / İzlanda Kronu
1 KWD449.67200 ISK
5 KWD2248.36000 ISK
10 KWD4496.72000 ISK
20 KWD8993.44000 ISK
50 KWD22483.60000 ISK
100 KWD44967.20000 ISK
250 KWD112418.00000 ISK
500 KWD224836.00000 ISK
1000 KWD449672.00000 ISK
2000 KWD899344.00000 ISK
5000 KWD2248360.00000 ISK
10000 KWD4496720.00000 ISK