Исландские кроны в кувейтские динары

Сконвертируйте ISK в KWD по реальному обменному курсу

1 000 isk
2,305 kwd

1.00000 ISK = 0.00231 KWD

Среднерыночный курс в 17:31 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса ISK к KWD

1 мин. назад 1 ISK → 0 KWD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859551.0732588.94321.454631.670560.956718.5
1GBP1.163411.2486103.4751.692291.94351.1130221.5226
1USD0.931750.800897182.87281.355351.556540.891417.2374
1INR0.01124310.009664170.012066710.01635460.01878230.01075620.207998

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for исландская крона

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Исландская крона / Кувейтский динар
1 ISK0.00231 KWD
5 ISK0.01153 KWD
10 ISK0.02305 KWD
20 ISK0.04610 KWD
50 ISK0.11526 KWD
100 ISK0.23052 KWD
250 ISK0.57629 KWD
500 ISK1.15258 KWD
1000 ISK2.30516 KWD
2000 ISK4.61032 KWD
5000 ISK11.52580 KWD
10000 ISK23.05160 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Исландская крона
1 KWD433.80900 ISK
5 KWD2169.04500 ISK
10 KWD4338.09000 ISK
20 KWD8676.18000 ISK
50 KWD21690.45000 ISK
100 KWD43380.90000 ISK
250 KWD108452.25000 ISK
500 KWD216904.50000 ISK
1000 KWD433809.00000 ISK
2000 KWD867618.00000 ISK
5000 KWD2169045.00000 ISK
10000 KWD4338090.00000 ISK