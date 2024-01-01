5 Kuveyt dinarından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile KWD → ISK çevirin

1,000ك KWD = 447,5kr ISK

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → ISK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ISK
1 KWD → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek453,0620454,8130
Düşük444,7180441,5290
Ortalama449,3122448,0543
Değişim-0.16%-0.17%
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1 KWD → ISK istatistikleri

KWD → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 453,0620, en düşük 444,7180 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 449,3122 oldu. KWD → ISK kurundaki değişiklik -0.16 değerindeydi.

KWD → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 454,8130, en düşük 441,5290 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 448,0543 oldu. KWD → ISK kurundaki değişiklik -0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - ISK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / İzlanda Kronu
1 KWD447,50000 ISK
5 KWD2.237,50000 ISK
10 KWD4.475,00000 ISK
20 KWD8.950,00000 ISK
50 KWD22.375,00000 ISK
100 KWD44.750,00000 ISK
250 KWD111.875,00000 ISK
500 KWD223.750,00000 ISK
1000 KWD447.500,00000 ISK
2000 KWD895.000,00000 ISK
5000 KWD2.237.500,00000 ISK
10000 KWD4.475.000,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Kuveyt Dinarı
1 ISK0,00223 KWD
5 ISK0,01117 KWD
10 ISK0,02235 KWD
20 ISK0,04469 KWD
50 ISK0,11173 KWD
100 ISK0,22346 KWD
250 ISK0,55866 KWD
500 ISK1,11732 KWD
1000 ISK2,23464 KWD
2000 ISK4,46928 KWD
5000 ISK11,17320 KWD
10000 ISK22,34640 KWD