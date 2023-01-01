1 كرونة آيسلندية إلى دينار كويتي

تحويل ISK إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١ isk
٠٫٠٠٢ kwd

1.00000 ISK = 0.00223 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Kuwaiti Dinar
1 ISK0.00223 KWD
5 ISK0.01115 KWD
10 ISK0.02230 KWD
20 ISK0.04460 KWD
50 ISK0.11151 KWD
100 ISK0.22301 KWD
250 ISK0.55753 KWD
500 ISK1.11506 KWD
1000 ISK2.23012 KWD
2000 ISK4.46024 KWD
5000 ISK11.15060 KWD
10000 ISK22.30120 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Icelandic Króna
1 KWD448.40600 ISK
5 KWD2242.03000 ISK
10 KWD4484.06000 ISK
20 KWD8968.12000 ISK
50 KWD22420.30000 ISK
100 KWD44840.60000 ISK
250 KWD112101.50000 ISK
500 KWD224203.00000 ISK
1000 KWD448406.00000 ISK
2000 KWD896812.00000 ISK
5000 KWD2242030.00000 ISK
10000 KWD4484060.00000 ISK