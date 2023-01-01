كرونة آيسلندية إلى زلوتي بولندي

تحويل ISK إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
31.77 pln

1.00000 ISK = 0.03177 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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ISK إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437831.659640.9628518.2978
1GBP1.1532711.22985102.2431.658211.914011.1104321.1024
1USD0.937750.813107183.13451.34831.55630.902917.1585
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621830.01872030.01086070.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الزلوتي البولندي
1 ISK0.03177 PLN
5 ISK0.15885 PLN
10 ISK0.31771 PLN
20 ISK0.63542 PLN
50 ISK1.58854 PLN
100 ISK3.17709 PLN
250 ISK7.94272 PLN
500 ISK15.88545 PLN
1000 ISK31.77090 PLN
2000 ISK63.54180 PLN
5000 ISK158.85450 PLN
10000 ISK317.70900 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Icelandic Króna
1 PLN31.47530 ISK
5 PLN157.37650 ISK
10 PLN314.75300 ISK
20 PLN629.50600 ISK
50 PLN1573.76500 ISK
100 PLN3147.53000 ISK
250 PLN7868.82500 ISK
500 PLN15737.65000 ISK
1000 PLN31475.30000 ISK
2000 PLN62950.60000 ISK
5000 PLN157376.50000 ISK
10000 PLN314753.00000 ISK