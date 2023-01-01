10 زلوتي بولندي إلى كرونة آيسلندية

تحويل PLN إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

10 pln
334.62 isk

1.00000 PLN = 33.46230 ISK

Mid-market exchange rate at 06:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.0738589.36041.465591.647890.962918.7252
1GBP1.153411.23855103.0661.690371.900641.1106121.5971
1USD0.931250.807396183.2151.36481.534570.8966517.4374
1INR0.01119060.009702530.012017110.01640090.0184410.01077510.209546

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Icelandic Króna
1 PLN33.46230 ISK
5 PLN167.31150 ISK
10 PLN334.62300 ISK
20 PLN669.24600 ISK
50 PLN1673.11500 ISK
100 PLN3346.23000 ISK
250 PLN8365.57500 ISK
500 PLN16731.15000 ISK
1000 PLN33462.30000 ISK
2000 PLN66924.60000 ISK
5000 PLN167311.50000 ISK
10000 PLN334623.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الزلوتي البولندي
1 ISK0.02988 PLN
5 ISK0.14942 PLN
10 ISK0.29884 PLN
20 ISK0.59769 PLN
50 ISK1.49422 PLN
100 ISK2.98844 PLN
250 ISK7.47110 PLN
500 ISK14.94220 PLN
1000 ISK29.88440 PLN
2000 ISK59.76880 PLN
5000 ISK149.42200 PLN
10000 ISK298.84400 PLN