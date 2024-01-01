İzlanda kronundan Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile ISK → PLN çevirin

1.000 isk
29,18 pln

1.00000 ISK = 0.02918 PLN

07:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.93181.347451.354451.540950.7962731.6440619.03
1 EUR1.073211.446081.45361.653750.854551.7644120.423
1 SGD0.7421430.69152311.005191.143610.5909481.2201314.123
1 CAD0.7383070.6879490.99483211.137690.5878941.2138214.05

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İzlanda kronundan Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Polonya Zlotisi
1 ISK0.02918 PLN
5 ISK0.14588 PLN
10 ISK0.29177 PLN
20 ISK0.58354 PLN
50 ISK1.45884 PLN
100 ISK2.91769 PLN
250 ISK7.29422 PLN
500 ISK14.58845 PLN
1000 ISK29.17690 PLN
2000 ISK58.35380 PLN
5000 ISK145.88450 PLN
10000 ISK291.76900 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / İzlanda Kronu
1 PLN34.27370 ISK
5 PLN171.36850 ISK
10 PLN342.73700 ISK
20 PLN685.47400 ISK
50 PLN1713.68500 ISK
100 PLN3427.37000 ISK
250 PLN8568.42500 ISK
500 PLN17136.85000 ISK
1000 PLN34273.70000 ISK
2000 PLN68547.40000 ISK
5000 PLN171368.50000 ISK
10000 PLN342737.00000 ISK