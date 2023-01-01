كرونة آيسلندية إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل ISK إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٥٫٩٥ fkp

1.00000 ISK = 0.00595 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
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ISK إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه جزر فوكلاند
1 ISK0.00595 FKP
5 ISK0.02976 FKP
10 ISK0.05952 FKP
20 ISK0.11904 FKP
50 ISK0.29759 FKP
100 ISK0.59519 FKP
250 ISK1.48796 FKP
500 ISK2.97593 FKP
1000 ISK5.95186 FKP
2000 ISK11.90372 FKP
5000 ISK29.75930 FKP
10000 ISK59.51860 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Icelandic Króna
1 FKP168.01500 ISK
5 FKP840.07500 ISK
10 FKP1680.15000 ISK
20 FKP3360.30000 ISK
50 FKP8400.75000 ISK
100 FKP16801.50000 ISK
250 FKP42003.75000 ISK
500 FKP84007.50000 ISK
1000 FKP168015.00000 ISK
2000 FKP336030.00000 ISK
5000 FKP840075.00000 ISK
10000 FKP1680150.00000 ISK