ألف كرونة آيسلندية إلى جنيه جزر فوكلاند

تحويل ISK إلى FKP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٥٫٩٦ fkp

1.00000 ISK = 0.00596 FKP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى FKP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 FKP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه جزر فوكلاند

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FKP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى FKP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه جزر فوكلاند
1 ISK0.00596 FKP
5 ISK0.02978 FKP
10 ISK0.05955 FKP
20 ISK0.11910 FKP
50 ISK0.29775 FKP
100 ISK0.59551 FKP
250 ISK1.48877 FKP
500 ISK2.97755 FKP
1000 ISK5.95510 FKP
2000 ISK11.91020 FKP
5000 ISK29.77550 FKP
10000 ISK59.55100 FKP
معدلات التحويل جنيه جزر فوكلاند / Icelandic Króna
1 FKP167.92300 ISK
5 FKP839.61500 ISK
10 FKP1679.23000 ISK
20 FKP3358.46000 ISK
50 FKP8396.15000 ISK
100 FKP16792.30000 ISK
250 FKP41980.75000 ISK
500 FKP83961.50000 ISK
1000 FKP167923.00000 ISK
2000 FKP335846.00000 ISK
5000 FKP839615.00000 ISK
10000 FKP1679230.00000 ISK