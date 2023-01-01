كرونة آيسلندية إلى روبية سريلانكي

تحويل ISK إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٬٣٧٧٫٣٧ lkr

1.00000 ISK = 2.37737 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:31 UTC
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ISK إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0661588.63381.437761.660020.9628518.2993
1GBP1.153611.2299102.2471.658581.914991.1107521.1099
1USD0.937950.813074183.13451.348551.557030.903117.1639
1INR0.01128240.009780230.012028710.01622130.0187290.01086310.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / روبية سريلانكية
1 ISK2.37737 LKR
5 ISK11.88685 LKR
10 ISK23.77370 LKR
20 ISK47.54740 LKR
50 ISK118.86850 LKR
100 ISK237.73700 LKR
250 ISK594.34250 LKR
500 ISK1188.68500 LKR
1000 ISK2377.37000 LKR
2000 ISK4754.74000 LKR
5000 ISK11886.85000 LKR
10000 ISK23773.70000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Icelandic Króna
1 LKR0.42063 ISK
5 LKR2.10316 ISK
10 LKR4.20633 ISK
20 LKR8.41266 ISK
50 LKR21.03165 ISK
100 LKR42.06330 ISK
250 LKR105.15825 ISK
500 LKR210.31650 ISK
1000 LKR420.63300 ISK
2000 LKR841.26600 ISK
5000 LKR2103.16500 ISK
10000 LKR4206.33000 ISK