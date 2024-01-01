İzlanda kronundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile ISK → LKR çevirin

1.000 isk
2.255,74 lkr

1.00000 ISK = 2.25574 LKR

07:04 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931751.34741.354251.540480.7961471.6435219.0302
1 EUR1.073211.446031.453381.653240.8544251.7638320.4232
1 SGD0.742170.69154911.005081.14330.5908761.2197714.1236
1 CAD0.7384160.6880510.99494211.137510.5878881.213614.0522

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İzlanda kronundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Sri Lanka Rupisi
1 ISK2.25574 LKR
5 ISK11.27870 LKR
10 ISK22.55740 LKR
20 ISK45.11480 LKR
50 ISK112.78700 LKR
100 ISK225.57400 LKR
250 ISK563.93500 LKR
500 ISK1127.87000 LKR
1000 ISK2255.74000 LKR
2000 ISK4511.48000 LKR
5000 ISK11278.70000 LKR
10000 ISK22557.40000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / İzlanda Kronu
1 LKR0.44331 ISK
5 LKR2.21657 ISK
10 LKR4.43314 ISK
20 LKR8.86628 ISK
50 LKR22.16570 ISK
100 LKR44.33140 ISK
250 LKR110.82850 ISK
500 LKR221.65700 ISK
1000 LKR443.31400 ISK
2000 LKR886.62800 ISK
5000 LKR2216.57000 ISK
10000 LKR4433.14000 ISK