كرونة آيسلندية إلى غواراني باراغواي
حوّل ISK إلى PYG بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.
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أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال
وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.
إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.
احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.
بطاقة خصم مباشر دولية
لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.
أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم
اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
مجاني تمامًا، دون إعلانات
التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.
المخطط من ISK إلى PYG،
يستخدم مخططنا التفاعلي من ISK إلى PYG متوسط سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.
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أسعار الصرف من ISK إلى PYG اليوم
|ISK
|PYG
|1 ISK
|49 PYG
|5 ISK
|247 PYG
|10 ISK
|494 PYG
|20 ISK
|988 PYG
|50 ISK
|2,470 PYG
|100 ISK
|4,941 PYG
|250 ISK
|12,352 PYG
|500 ISK
|24,703 PYG
|1000 ISK
|49,406 PYG
|2000 ISK
|98,812 PYG
|5000 ISK
|247,031 PYG
|10000 ISK
|494,062 PYG
|PYG
|ISK
|1 PYG
|0.02 ISK
|5 PYG
|0.10 ISK
|10 PYG
|0.20 ISK
|20 PYG
|0.40 ISK
|50 PYG
|1.01 ISK
|100 PYG
|2.02 ISK
|250 PYG
|5.06 ISK
|500 PYG
|10.12 ISK
|1000 PYG
|20.24 ISK
|2000 PYG
|40.48 ISK
|5000 PYG
|101.20 ISK
|10000 PYG
|202.40 ISK