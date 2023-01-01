كرونة آيسلندية إلى غواراني باراغواي

تحويل ISK إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٥٣٬٣٨١ pyg

1.00000 ISK = 53.38080 PYG

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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ISK إلى PYG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 PYG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437831.659640.9628518.2978
1GBP1.1532711.22985102.2431.658211.914011.1104321.1024
1USD0.937750.813107183.13451.34831.55630.902917.1585
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621830.01872030.01086070.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / غواراني باراغواي
1 ISK53.38080 PYG
5 ISK266.90400 PYG
10 ISK533.80800 PYG
20 ISK1067.61600 PYG
50 ISK2669.04000 PYG
100 ISK5338.08000 PYG
250 ISK13345.20000 PYG
500 ISK26690.40000 PYG
1000 ISK53380.80000 PYG
2000 ISK106761.60000 PYG
5000 ISK266904.00000 PYG
10000 ISK533808.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Icelandic Króna
1 PYG0.01873 ISK
5 PYG0.09367 ISK
10 PYG0.18733 ISK
20 PYG0.37467 ISK
50 PYG0.93667 ISK
100 PYG1.87333 ISK
250 PYG4.68332 ISK
500 PYG9.36665 ISK
1000 PYG18.73330 ISK
2000 PYG37.46660 ISK
5000 PYG93.66650 ISK
10000 PYG187.33300 ISK