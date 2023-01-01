كرونة آيسلندية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل ISK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
805.36 bdt

1.00000 ISK = 0.80536 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 15:24 UTC
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ISK إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866651.0662588.64221.437151.659150.9623518.2974
1GBP1.1538711.23035102.2851.658331.914491.1104321.1134
1USD0.93790.812777183.13451.347851.556060.9025517.1605
1INR0.01128130.009776650.012028710.01621290.01871730.01085650.206419

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Bangladeshi Taka
1 ISK0.80536 BDT
5 ISK4.02679 BDT
10 ISK8.05357 BDT
20 ISK16.10714 BDT
50 ISK40.26785 BDT
100 ISK80.53570 BDT
250 ISK201.33925 BDT
500 ISK402.67850 BDT
1000 ISK805.35700 BDT
2000 ISK1610.71400 BDT
5000 ISK4026.78500 BDT
10000 ISK8053.57000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Icelandic Króna
1 BDT1.24169 ISK
5 BDT6.20845 ISK
10 BDT12.41690 ISK
20 BDT24.83380 ISK
50 BDT62.08450 ISK
100 BDT124.16900 ISK
250 BDT310.42250 ISK
500 BDT620.84500 ISK
1000 BDT1241.69000 ISK
2000 BDT2483.38000 ISK
5000 BDT6208.45000 ISK
10000 BDT12416.90000 ISK