İzlanda kronundan Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile ISK → BDT çevirin

1.000 isk
791,18 bdt

1.00000 ISK = 0.79118 BDT

06:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931851.347351.354151.539760.795641.6427119.0244
1 EUR1.0731511.445911.453211.65240.853831.7628720.416
1 SGD0.7421980.69160711.005051.142810.5905221.2192214.1199
1 CAD0.7384710.6881340.99497811.137070.5875571.2130914.049

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İzlanda kronundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bangladeş Takası
1 ISK0.79118 BDT
5 ISK3.95591 BDT
10 ISK7.91181 BDT
20 ISK15.82362 BDT
50 ISK39.55905 BDT
100 ISK79.11810 BDT
250 ISK197.79525 BDT
500 ISK395.59050 BDT
1000 ISK791.18100 BDT
2000 ISK1582.36200 BDT
5000 ISK3955.90500 BDT
10000 ISK7911.81000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / İzlanda Kronu
1 BDT1.26393 ISK
5 BDT6.31965 ISK
10 BDT12.63930 ISK
20 BDT25.27860 ISK
50 BDT63.19650 ISK
100 BDT126.39300 ISK
250 BDT315.98250 ISK
500 BDT631.96500 ISK
1000 BDT1263.93000 ISK
2000 BDT2527.86000 ISK
5000 BDT6319.65000 ISK
10000 BDT12639.30000 ISK