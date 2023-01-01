bin Bangladeş takasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile BDT → ISK çevirin

1.000 bdt
1.242,59 isk

1.00000 BDT = 1.24259 ISK

3:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 ISK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.057887.93491.426181.639110.9668518.5328
1GBP1.1551311.2219101.5771.647431.893391.1168421.4078
1USD0.945350.818398183.131.348251.549550.91417.5201
1INR0.0113720.009844790.012029410.01621860.018640.01099480.210755

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

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BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / İzlanda Kronu
1 BDT1.24259 ISK
5 BDT6.21295 ISK
10 BDT12.42590 ISK
20 BDT24.85180 ISK
50 BDT62.12950 ISK
100 BDT124.25900 ISK
250 BDT310.64750 ISK
500 BDT621.29500 ISK
1000 BDT1242.59000 ISK
2000 BDT2485.18000 ISK
5000 BDT6212.95000 ISK
10000 BDT12425.90000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bangladeş Takası
1 ISK0.80477 BDT
5 ISK4.02387 BDT
10 ISK8.04774 BDT
20 ISK16.09548 BDT
50 ISK40.23870 BDT
100 ISK80.47740 BDT
250 ISK201.19350 BDT
500 ISK402.38700 BDT
1000 ISK804.77400 BDT
2000 ISK1609.54800 BDT
5000 ISK4023.87000 BDT
10000 ISK8047.74000 BDT