ألف كرونة آيسلندية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل ISK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٧٩٥٫٠٨ bdt

1.00000 ISK = 0.79508 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Bangladeshi Taka
1 ISK0.79508 BDT
5 ISK3.97541 BDT
10 ISK7.95082 BDT
20 ISK15.90164 BDT
50 ISK39.75410 BDT
100 ISK79.50820 BDT
250 ISK198.77050 BDT
500 ISK397.54100 BDT
1000 ISK795.08200 BDT
2000 ISK1590.16400 BDT
5000 ISK3975.41000 BDT
10000 ISK7950.82000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Icelandic Króna
1 BDT1.25773 ISK
5 BDT6.28865 ISK
10 BDT12.57730 ISK
20 BDT25.15460 ISK
50 BDT62.88650 ISK
100 BDT125.77300 ISK
250 BDT314.43250 ISK
500 BDT628.86500 ISK
1000 BDT1257.73000 ISK
2000 BDT2515.46000 ISK
5000 BDT6288.65000 ISK
10000 BDT12577.30000 ISK