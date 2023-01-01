كرونة آيسلندية إلى فرنك رواندي

تحويل ISK إلى RWF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٨٬٨١٩ rwf

1.00000 ISK = 8.81883 RWF

متوسط سعر صرف السوق عند 15:34 UTC
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ISK إلى RWF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 RWF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066488.65461.437831.659640.9628518.2978
1GBP1.1532711.22985102.2431.658211.914011.1104321.1024
1USD0.937750.813107183.13451.34831.55630.902917.1585
1INR0.01127970.009780620.012028710.01621830.01872030.01086070.206394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى فرنك رواندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RWF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى RWF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Rwandan Franc
1 ISK8.81883 RWF
5 ISK44.09415 RWF
10 ISK88.18830 RWF
20 ISK176.37660 RWF
50 ISK440.94150 RWF
100 ISK881.88300 RWF
250 ISK2204.70750 RWF
500 ISK4409.41500 RWF
1000 ISK8818.83000 RWF
2000 ISK17637.66000 RWF
5000 ISK44094.15000 RWF
10000 ISK88188.30000 RWF
معدلات التحويل Rwandan Franc / Icelandic Króna
1 RWF0.11339 ISK
5 RWF0.56697 ISK
10 RWF1.13394 ISK
20 RWF2.26788 ISK
50 RWF5.66970 ISK
100 RWF11.33940 ISK
250 RWF28.34850 ISK
500 RWF56.69700 ISK
1000 RWF113.39400 ISK
2000 RWF226.78800 ISK
5000 RWF566.97000 ISK
10000 RWF1133.94000 ISK