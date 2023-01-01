كرونة آيسلندية إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل ISK إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٥٠٫٧٤ bob

1.00000 ISK = 0.05074 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:25 UTC
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ISK إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.437151.659020.9625518.3023
1GBP1.153811.2303102.281.658261.914271.1105921.1182
1USD0.93790.81281183.13451.347851.555940.902717.1651
1INR0.01128130.009777050.012028710.01621290.01871590.01085830.206474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / Bolivian Boliviano
1 ISK0.05074 BOB
5 ISK0.25372 BOB
10 ISK0.50743 BOB
20 ISK1.01486 BOB
50 ISK2.53715 BOB
100 ISK5.07430 BOB
250 ISK12.68575 BOB
500 ISK25.37150 BOB
1000 ISK50.74300 BOB
2000 ISK101.48600 BOB
5000 ISK253.71500 BOB
10000 ISK507.43000 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Icelandic Króna
1 BOB19.70720 ISK
5 BOB98.53600 ISK
10 BOB197.07200 ISK
20 BOB394.14400 ISK
50 BOB985.36000 ISK
100 BOB1970.72000 ISK
250 BOB4926.80000 ISK
500 BOB9853.60000 ISK
1000 BOB19707.20000 ISK
2000 BOB39414.40000 ISK
5000 BOB98536.00000 ISK
10000 BOB197072.00000 ISK