100 بوليفيانو بوليفي إلى كرونة آيسلندية
تحويل BOB إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى كرونة آيسلندية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Icelandic Króna
|1 BOB
|19.15450 ISK
|5 BOB
|95.77250 ISK
|10 BOB
|191.54500 ISK
|20 BOB
|383.09000 ISK
|50 BOB
|957.72500 ISK
|100 BOB
|1915.45000 ISK
|250 BOB
|4788.62500 ISK
|500 BOB
|9577.25000 ISK
|1000 BOB
|19154.50000 ISK
|2000 BOB
|38309.00000 ISK
|5000 BOB
|95772.50000 ISK
|10000 BOB
|191545.00000 ISK