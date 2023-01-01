كرونة آيسلندية إلى ريال عماني

تحويل ISK إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
٢٫٨٢٨ omr

1.00000 ISK = 0.00283 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 15:33 UTC
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ISK إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0662588.64221.437941.659920.9629518.2987
1GBP1.1533411.2299102.2471.658641.914691.110621.1072
1USD0.937850.813074183.13451.34861.556780.903117.1617
1INR0.01128130.009780230.012028710.01622190.01872610.01086310.206433

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الريال العماني
1 ISK0.00283 OMR
5 ISK0.01414 OMR
10 ISK0.02828 OMR
20 ISK0.05656 OMR
50 ISK0.14139 OMR
100 ISK0.28278 OMR
250 ISK0.70694 OMR
500 ISK1.41388 OMR
1000 ISK2.82777 OMR
2000 ISK5.65554 OMR
5000 ISK14.13885 OMR
10000 ISK28.27770 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Icelandic Króna
1 OMR353.63600 ISK
5 OMR1768.18000 ISK
10 OMR3536.36000 ISK
20 OMR7072.72000 ISK
50 OMR17681.80000 ISK
100 OMR35363.60000 ISK
250 OMR88409.00000 ISK
500 OMR176818.00000 ISK
1000 OMR353636.00000 ISK
2000 OMR707272.00000 ISK
5000 OMR1768180.00000 ISK
10000 OMR3536360.00000 ISK