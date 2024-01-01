İzlanda kronundan Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile ISK → OMR çevirin

1.000 isk
2,778 omr

1.00000 ISK = 0.00278 OMR

07:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854551.073289.09151.45361.653750.94918.3311
1 GBP1.1702111.25585104.2541.700991.93521.1105321.4509
1 USD0.93180.796273183.01481.354451.540950.8842517.0808
1 INR0.01122440.009591950.01204610.01631580.01856240.01065170.205756

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İzlanda kronundan Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Umman Riyali
1 ISK0.00278 OMR
5 ISK0.01389 OMR
10 ISK0.02778 OMR
20 ISK0.05557 OMR
50 ISK0.13892 OMR
100 ISK0.27784 OMR
250 ISK0.69460 OMR
500 ISK1.38920 OMR
1000 ISK2.77841 OMR
2000 ISK5.55682 OMR
5000 ISK13.89205 OMR
10000 ISK27.78410 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / İzlanda Kronu
1 OMR359.91800 ISK
5 OMR1799.59000 ISK
10 OMR3599.18000 ISK
20 OMR7198.36000 ISK
50 OMR17995.90000 ISK
100 OMR35991.80000 ISK
250 OMR89979.50000 ISK
500 OMR179959.00000 ISK
1000 OMR359918.00000 ISK
2000 OMR719836.00000 ISK
5000 OMR1799590.00000 ISK
10000 OMR3599180.00000 ISK