Исландские кроны в оманские риалы

Сконвертируйте ISK в OMR по реальному обменному курсу

1 000 isk
2,875 omr

1.00000 ISK = 0.00288 OMR

Среднерыночный курс в 17:35 UTC
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График изменения обменного курса ISK к OMR

1 мин. назад 1 ISK → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85951.073288.95751.454241.670610.9566518.5009
1GBP1.1634711.24865103.5011.691981.943731.1130321.5255
1USD0.93180.800865182.891.355051.556660.891417.239
1INR0.01124130.009661780.012064210.01634760.01877990.0107540.207974

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Как произвести расчет конвертации из исландских крон в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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plane
Обменные курсы Исландская крона / Оманский риал
1 ISK0.00288 OMR
5 ISK0.01438 OMR
10 ISK0.02875 OMR
20 ISK0.05751 OMR
50 ISK0.14377 OMR
100 ISK0.28753 OMR
250 ISK0.71884 OMR
500 ISK1.43768 OMR
1000 ISK2.87535 OMR
2000 ISK5.75070 OMR
5000 ISK14.37675 OMR
10000 ISK28.75350 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Исландская крона
1 OMR347.78400 ISK
5 OMR1738.92000 ISK
10 OMR3477.84000 ISK
20 OMR6955.68000 ISK
50 OMR17389.20000 ISK
100 OMR34778.40000 ISK
250 OMR86946.00000 ISK
500 OMR173892.00000 ISK
1000 OMR347784.00000 ISK
2000 OMR695568.00000 ISK
5000 OMR1738920.00000 ISK
10000 OMR3477840.00000 ISK