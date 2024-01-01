2 000 оманских риалов в исландские кроны

Сконвертируйте OMR в ISK по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = kr360,3 ISK

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса OMR к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 OMR в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий360,3180360,9740
Низкий353,7300350,2420
В среднем357,1124356,0819
Изменение1.48%0.38%
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Соотношение 1 OMR к ISK

За последние 30 дней максимальный курс OMR к ISK составил 360,3180, а минимальный — 353,7300. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 357,1124. Изменение курса OMR к ISK в процентном соотношении составило 1.48.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к ISK составил 360,9740, а минимальный — 350,2420. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 356,0819. Изменение курса OMR к ISK в процентном соотношении составило 0.38.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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OMR в EUR

OMR в GBP

OMR в INR

OMR в JPY

OMR в RUB

OMR в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Исландская крона
1 OMR360,31800 ISK
5 OMR1 801,59000 ISK
10 OMR3 603,18000 ISK
20 OMR7 206,36000 ISK
50 OMR18 015,90000 ISK
100 OMR36 031,80000 ISK
250 OMR90 079,50000 ISK
500 OMR180 159,00000 ISK
1000 OMR360 318,00000 ISK
2000 OMR720 636,00000 ISK
5000 OMR1 801 590,00000 ISK
10000 OMR3 603 180,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Оманский риал
1 ISK0,00278 OMR
5 ISK0,01388 OMR
10 ISK0,02775 OMR
20 ISK0,05551 OMR
50 ISK0,13877 OMR
100 ISK0,27753 OMR
250 ISK0,69383 OMR
500 ISK1,38767 OMR
1000 ISK2,77533 OMR
2000 ISK5,55066 OMR
5000 ISK13,87665 OMR
10000 ISK27,75330 OMR