2 000 исландских крон в оманские риалы

Сконвертируйте ISK в OMR по реальному обменному курсу

2 000 isk
5,598 omr

kr1,000 ISK = ر.ع.0,002799 OMR

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 ISK в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00280,0028
Низкий0,00280,0027
В среднем0,00280,0028
Изменить1.13%2.67%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 ISK к OMR

За последние 30 дней максимальный курс ISK к OMR составил 0,0028, а минимальный — 0,0028. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0028. Изменение курса ISK к OMR в процентном соотношении составило 1.13.

За последние 90 дней максимальный курс ISK к OMR составил 0,0028, а минимальный — 0,0027. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0028. Изменение курса ISK к OMR в процентном соотношении составило 2.67.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10,9191,3451,3731,4960,7741,66418,279
1 EUR1,08811,4641,4941,6280,8431,81119,893
1 SGD0,7430,68311,0211,1120,5761,23713,588
1 CAD0,7280,6690,9811,090,5641,21213,314

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из исландских крон в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите ISK из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из ISK в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для исландских крон

ISK в USD

ISK в EUR

ISK в SGD

ISK в CAD

ISK в AUD

ISK в GBP

ISK в NZD

ISK в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Исландская крона / Оманский риал
1 ISK0,00280 OMR
5 ISK0,01399 OMR
10 ISK0,02799 OMR
20 ISK0,05598 OMR
50 ISK0,13994 OMR
100 ISK0,27989 OMR
250 ISK0,69972 OMR
500 ISK1,39944 OMR
1000 ISK2,79887 OMR
2000 ISK5,59774 OMR
5000 ISK13,99435 OMR
10000 ISK27,98870 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Исландская крона
1 OMR357,28800 ISK
5 OMR1 786,44000 ISK
10 OMR3 572,88000 ISK
20 OMR7 145,76000 ISK
50 OMR17 864,40000 ISK
100 OMR35 728,80000 ISK
250 OMR89 322,00000 ISK
500 OMR178 644,00000 ISK
1000 OMR357 288,00000 ISK
2000 OMR714 576,00000 ISK
5000 OMR1 786 440,00000 ISK
10000 OMR3 572 880,00000 ISK