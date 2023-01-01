100 كرونة آيسلندية إلى ريال عماني

تحويل ISK إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

100 isk
0.278 omr

1.00000 ISK = 0.00278 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الريال العماني
1 ISK0.00278 OMR
5 ISK0.01388 OMR
10 ISK0.02777 OMR
20 ISK0.05553 OMR
50 ISK0.13883 OMR
100 ISK0.27767 OMR
250 ISK0.69416 OMR
500 ISK1.38833 OMR
1000 ISK2.77666 OMR
2000 ISK5.55332 OMR
5000 ISK13.88330 OMR
10000 ISK27.76660 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Icelandic Króna
1 OMR360.14500 ISK
5 OMR1800.72500 ISK
10 OMR3601.45000 ISK
20 OMR7202.90000 ISK
50 OMR18007.25000 ISK
100 OMR36014.50000 ISK
250 OMR90036.25000 ISK
500 OMR180072.50000 ISK
1000 OMR360145.00000 ISK
2000 OMR720290.00000 ISK
5000 OMR1800725.00000 ISK
10000 OMR3601450.00000 ISK