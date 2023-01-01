كرونة آيسلندية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل ISK إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
5.94 shp

1.00000 ISK = 0.00594 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 15:35 UTC
تتبع سعر الصرف
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ISK إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.0662588.64221.437841.659790.9628518.2889
1GBP1.1531411.2295102.2141.657981.913921.110321.089
1USD0.93790.813339183.13451.34851.556660.90317.1525
1INR0.01128130.009783410.012028710.01622070.01872460.01086190.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه سانت هيلانة
1 ISK0.00594 SHP
5 ISK0.02972 SHP
10 ISK0.05944 SHP
20 ISK0.11887 SHP
50 ISK0.29718 SHP
100 ISK0.59437 SHP
250 ISK1.48592 SHP
500 ISK2.97185 SHP
1000 ISK5.94369 SHP
2000 ISK11.88738 SHP
5000 ISK29.71845 SHP
10000 ISK59.43690 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Icelandic Króna
1 SHP168.24600 ISK
5 SHP841.23000 ISK
10 SHP1682.46000 ISK
20 SHP3364.92000 ISK
50 SHP8412.30000 ISK
100 SHP16824.60000 ISK
250 SHP42061.50000 ISK
500 SHP84123.00000 ISK
1000 SHP168246.00000 ISK
2000 SHP336492.00000 ISK
5000 SHP841230.00000 ISK
10000 SHP1682460.00000 ISK