100 كرونة آيسلندية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل ISK إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

100 isk
0.59 shp

1.00000 ISK = 0.00593 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

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ISK إلى NZD

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه سانت هيلانة
1 ISK0.00593 SHP
5 ISK0.02966 SHP
10 ISK0.05933 SHP
20 ISK0.11865 SHP
50 ISK0.29663 SHP
100 ISK0.59326 SHP
250 ISK1.48314 SHP
500 ISK2.96628 SHP
1000 ISK5.93256 SHP
2000 ISK11.86512 SHP
5000 ISK29.66280 SHP
10000 ISK59.32560 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Icelandic Króna
1 SHP168.56100 ISK
5 SHP842.80500 ISK
10 SHP1685.61000 ISK
20 SHP3371.22000 ISK
50 SHP8428.05000 ISK
100 SHP16856.10000 ISK
250 SHP42140.25000 ISK
500 SHP84280.50000 ISK
1000 SHP168561.00000 ISK
2000 SHP337122.00000 ISK
5000 SHP842805.00000 ISK
10000 SHP1685610.00000 ISK