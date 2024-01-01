İzlanda kronundan Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile ISK → SHP çevirin

1.000 isk
5,75 shp

1.00000 ISK = 0.00575 SHP

07:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8546251.0732589.09511.453661.653830.94918.3316
1 GBP1.170111.25585104.2541.700991.93521.1104321.4505
1 USD0.931750.796273183.01431.354451.540950.8842517.0805
1 INR0.0112240.0095920.012046110.01631590.01856250.01065180.205754

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İzlanda kronundan Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

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ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Saint Helena Poundu
1 ISK0.00575 SHP
5 ISK0.02873 SHP
10 ISK0.05747 SHP
20 ISK0.11494 SHP
50 ISK0.28734 SHP
100 ISK0.57468 SHP
250 ISK1.43670 SHP
500 ISK2.87339 SHP
1000 ISK5.74678 SHP
2000 ISK11.49356 SHP
5000 ISK28.73390 SHP
10000 ISK57.46780 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / İzlanda Kronu
1 SHP174.01100 ISK
5 SHP870.05500 ISK
10 SHP1740.11000 ISK
20 SHP3480.22000 ISK
50 SHP8700.55000 ISK
100 SHP17401.10000 ISK
250 SHP43502.75000 ISK
500 SHP87005.50000 ISK
1000 SHP174011.00000 ISK
2000 SHP348022.00000 ISK
5000 SHP870055.00000 ISK
10000 SHP1740110.00000 ISK