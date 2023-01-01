كرونة آيسلندية إلى ين ياباني

تحويل ISK إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
1082 jpy

1.00000 ISK = 1.08171 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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ISK إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / ين ياباني
1 ISK1.08171 JPY
5 ISK5.40855 JPY
10 ISK10.81710 JPY
20 ISK21.63420 JPY
50 ISK54.08550 JPY
100 ISK108.17100 JPY
250 ISK270.42750 JPY
500 ISK540.85500 JPY
1000 ISK1081.71000 JPY
2000 ISK2163.42000 JPY
5000 ISK5408.55000 JPY
10000 ISK10817.10000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Icelandic Króna
100 JPY92.44650 ISK
1000 JPY924.46500 ISK
1500 JPY1386.69750 ISK
2000 JPY1848.93000 ISK
3000 JPY2773.39500 ISK
5000 JPY4622.32500 ISK
5400 JPY4992.11100 ISK
10000 JPY9244.65000 ISK
15000 JPY13866.97500 ISK
20000 JPY18489.30000 ISK
25000 JPY23111.62500 ISK
30000 JPY27733.95000 ISK