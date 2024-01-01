İzlanda kronundan Japon yenine

Reel döviz kuru ile ISK → JPY çevirin

1.000 isk
1.083 jpy

1.00000 ISK = 1.08314 JPY

07:03 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544251.073289.09121.453381.653240.94879518.328
1 GBP1.1703811.25605104.271.701011.934911.1104521.4507
1 USD0.931750.796147183.01451.354251.540480.8840517.0779
1 INR0.01122450.009590450.012046110.01631340.01855670.01064930.205722

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İzlanda kronundan Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Japon Yeni
1 ISK1.08314 JPY
5 ISK5.41570 JPY
10 ISK10.83140 JPY
20 ISK21.66280 JPY
50 ISK54.15700 JPY
100 ISK108.31400 JPY
250 ISK270.78500 JPY
500 ISK541.57000 JPY
1000 ISK1083.14000 JPY
2000 ISK2166.28000 JPY
5000 ISK5415.70000 JPY
10000 ISK10831.40000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / İzlanda Kronu
100 JPY92.32430 ISK
1000 JPY923.24300 ISK
1500 JPY1384.86450 ISK
2000 JPY1846.48600 ISK
3000 JPY2769.72900 ISK
5000 JPY4616.21500 ISK
5400 JPY4985.51220 ISK
10000 JPY9232.43000 ISK
15000 JPY13848.64500 ISK
20000 JPY18464.86000 ISK
25000 JPY23081.07500 ISK
30000 JPY27697.29000 ISK