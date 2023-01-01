كرونة آيسلندية إلى بيزو مكسيكي

تحويل ISK إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ isk
١٢٥٫٩٣ mxn

1.00000 ISK = 0.12593 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 15:23 UTC
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ISK إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0661588.63381.436691.658860.9625518.2962
1GBP1.153811.2301102.2641.657621.913961.1105921.1097
1USD0.937950.812942183.13451.347551.555940.902817.161
1INR0.01128240.009778640.012028710.01620930.01871590.01085950.206425

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Mexican Peso
1 ISK0.12593 MXN
5 ISK0.62963 MXN
10 ISK1.25925 MXN
20 ISK2.51850 MXN
50 ISK6.29625 MXN
100 ISK12.59250 MXN
250 ISK31.48125 MXN
500 ISK62.96250 MXN
1000 ISK125.92500 MXN
2000 ISK251.85000 MXN
5000 ISK629.62500 MXN
10000 ISK1259.25000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Icelandic Króna
1 MXN7.94126 ISK
5 MXN39.70630 ISK
10 MXN79.41260 ISK
20 MXN158.82520 ISK
50 MXN397.06300 ISK
100 MXN794.12600 ISK
250 MXN1985.31500 ISK
500 MXN3970.63000 ISK
1000 MXN7941.26000 ISK
2000 MXN15882.52000 ISK
5000 MXN39706.30000 ISK
10000 MXN79412.60000 ISK