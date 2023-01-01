كرونة آيسلندية إلى دينار أردني

تحويل ISK إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
5.203 jod

1.00000 ISK = 0.00520 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:30 UTC
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ISK إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.066288.6381.437931.660230.9624518.3
1GBP1.153611.2297102.231.658431.914821.1102821.1063
1USD0.93790.813206183.13451.348651.557150.902917.1638
1INR0.01128180.009781820.012028710.01622250.01873050.01086070.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الدينار الأردني
1 ISK0.00520 JOD
5 ISK0.02601 JOD
10 ISK0.05203 JOD
20 ISK0.10405 JOD
50 ISK0.26013 JOD
100 ISK0.52025 JOD
250 ISK1.30063 JOD
500 ISK2.60126 JOD
1000 ISK5.20252 JOD
2000 ISK10.40504 JOD
5000 ISK26.01260 JOD
10000 ISK52.02520 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Icelandic Króna
1 JOD192.21400 ISK
5 JOD961.07000 ISK
10 JOD1922.14000 ISK
20 JOD3844.28000 ISK
50 JOD9610.70000 ISK
100 JOD19221.40000 ISK
250 JOD48053.50000 ISK
500 JOD96107.00000 ISK
1000 JOD192214.00000 ISK
2000 JOD384428.00000 ISK
5000 JOD961070.00000 ISK
10000 JOD1922140.00000 ISK