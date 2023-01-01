1 دينار أردني إلى كرونة آيسلندية

تحويل JOD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١ jod
١٩٥٫٣٧ isk

1.00000 JOD = 195.37200 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 19:17
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JOD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JOD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87161.0601588.16211.454151.678120.9458519.334
1GBP1.1473211.21635101.1521.668411.925371.0851922.1826
1USD0.943250.822132183.161.371651.58290.892218.237
1INR0.01134270.009886140.01202510.01649410.01903440.01072870.2193

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار أردني إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JOD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JOD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار أردني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدينار الأردني / Icelandic Króna
1 JOD195.37200 ISK
5 JOD976.86000 ISK
10 JOD1953.72000 ISK
20 JOD3907.44000 ISK
50 JOD9768.60000 ISK
100 JOD19537.20000 ISK
250 JOD48843.00000 ISK
500 JOD97686.00000 ISK
1000 JOD195372.00000 ISK
2000 JOD390744.00000 ISK
5000 JOD976860.00000 ISK
10000 JOD1953720.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الدينار الأردني
1 ISK0.00512 JOD
5 ISK0.02559 JOD
10 ISK0.05118 JOD
20 ISK0.10237 JOD
50 ISK0.25592 JOD
100 ISK0.51184 JOD
250 ISK1.27961 JOD
500 ISK2.55923 JOD
1000 ISK5.11845 JOD
2000 ISK10.23690 JOD
5000 ISK25.59225 JOD
10000 ISK51.18450 JOD