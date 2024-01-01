İzlanda kronundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile ISK → JOD çevirin

1.000 isk
5,115 jod

1.00000 ISK = 0.00511 JOD

07:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8544251.073289.09121.453381.653240.94879518.328
1 GBP1.1703811.25605104.271.701011.934911.1104521.4507
1 USD0.931750.796147183.01451.354251.540480.8840517.0779
1 INR0.01122450.009590450.012046110.01631340.01855670.01064930.205722

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İzlanda kronundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Ürdün Dinarı
1 ISK0.00511 JOD
5 ISK0.02557 JOD
10 ISK0.05115 JOD
20 ISK0.10230 JOD
50 ISK0.25575 JOD
100 ISK0.51149 JOD
250 ISK1.27873 JOD
500 ISK2.55747 JOD
1000 ISK5.11493 JOD
2000 ISK10.22986 JOD
5000 ISK25.57465 JOD
10000 ISK51.14930 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / İzlanda Kronu
1 JOD195.50600 ISK
5 JOD977.53000 ISK
10 JOD1955.06000 ISK
20 JOD3910.12000 ISK
50 JOD9775.30000 ISK
100 JOD19550.60000 ISK
250 JOD48876.50000 ISK
500 JOD97753.00000 ISK
1000 JOD195506.00000 ISK
2000 JOD391012.00000 ISK
5000 JOD977530.00000 ISK
10000 JOD1955060.00000 ISK