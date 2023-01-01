1 كرونة آيسلندية إلى دينار أردني

تحويل ISK إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

١ isk
٠٫٠٠٥ jod

1.00000 ISK = 0.00511 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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ISK إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1USD10.94391.372251.37161.583780.8220641.7155618.9836
1EUR1.059411.453761.453071.677860.87091.8174620.1112
1SGD0.728730.68787110.9995261.154150.5990631.2501813.8339
1CAD0.7290760.6881971.0004711.15470.5993471.2507713.8405

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / الدينار الأردني
1 ISK0.00511 JOD
5 ISK0.02557 JOD
10 ISK0.05114 JOD
20 ISK0.10228 JOD
50 ISK0.25569 JOD
100 ISK0.51138 JOD
250 ISK1.27844 JOD
500 ISK2.55688 JOD
1000 ISK5.11376 JOD
2000 ISK10.22752 JOD
5000 ISK25.56880 JOD
10000 ISK51.13760 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Icelandic Króna
1 JOD195.55100 ISK
5 JOD977.75500 ISK
10 JOD1955.51000 ISK
20 JOD3911.02000 ISK
50 JOD9777.55000 ISK
100 JOD19555.10000 ISK
250 JOD48887.75000 ISK
500 JOD97775.50000 ISK
1000 JOD195551.00000 ISK
2000 JOD391102.00000 ISK
5000 JOD977755.00000 ISK
10000 JOD1955510.00000 ISK