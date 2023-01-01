كرونة آيسلندية إلى لوتي ليسوتو

تحويل ISK إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
138.37 lsl

1.00000 ISK = 0.13837 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 15:32 UTC
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ISK إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 LSL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.065988.61311.437741.659760.962718.2923
1GBP1.1535411.22955102.2181.658481.914591.1105121.1008
1USD0.93820.813306183.13451.348851.557150.903217.1614
1INR0.0112850.009783010.012028710.01622490.01873050.01086430.206429

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Lesotho Loti
1 ISK0.13837 LSL
5 ISK0.69185 LSL
10 ISK1.38371 LSL
20 ISK2.76742 LSL
50 ISK6.91855 LSL
100 ISK13.83710 LSL
250 ISK34.59275 LSL
500 ISK69.18550 LSL
1000 ISK138.37100 LSL
2000 ISK276.74200 LSL
5000 ISK691.85500 LSL
10000 ISK1383.71000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Icelandic Króna
1 LSL7.22697 ISK
5 LSL36.13485 ISK
10 LSL72.26970 ISK
20 LSL144.53940 ISK
50 LSL361.34850 ISK
100 LSL722.69700 ISK
250 LSL1806.74250 ISK
500 LSL3613.48500 ISK
1000 LSL7226.97000 ISK
2000 LSL14453.94000 ISK
5000 LSL36134.85000 ISK
10000 LSL72269.70000 ISK