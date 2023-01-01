5000 كرونة آيسلندية إلى لوتي ليسوتو

تحويل ISK إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ isk
٦٨٤٫٣٤ lsl

1.00000 ISK = 0.13687 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
تتبع سعر الصرف
40+ currencies in one account

ISK إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 ISK → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا آيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Lesotho Loti
1 ISK0.13687 LSL
5 ISK0.68434 LSL
10 ISK1.36868 LSL
20 ISK2.73736 LSL
50 ISK6.84340 LSL
100 ISK13.68680 LSL
250 ISK34.21700 LSL
500 ISK68.43400 LSL
1000 ISK136.86800 LSL
2000 ISK273.73600 LSL
5000 ISK684.34000 LSL
10000 ISK1368.68000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / Icelandic Króna
1 LSL7.30631 ISK
5 LSL36.53155 ISK
10 LSL73.06310 ISK
20 LSL146.12620 ISK
50 LSL365.31550 ISK
100 LSL730.63100 ISK
250 LSL1826.57750 ISK
500 LSL3653.15500 ISK
1000 LSL7306.31000 ISK
2000 LSL14612.62000 ISK
5000 LSL36531.55000 ISK
10000 LSL73063.10000 ISK