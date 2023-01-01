كرونة آيسلندية إلى بير إثيوبي

تحويل ISK إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
405.86 etb

1.00000 ISK = 0.40586 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 15:27 UTC
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ISK إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.066388.64631.437431.659480.9625518.2966
1GBP1.1536711.2301102.2641.658241.91441.1104621.1073
1USD0.93780.812942183.13451.348051.55630.902717.159
1INR0.01128080.009778640.012028710.01621530.01872030.01085830.2064

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / البر الإثيوبي
1 ISK0.40586 ETB
5 ISK2.02929 ETB
10 ISK4.05857 ETB
20 ISK8.11714 ETB
50 ISK20.29285 ETB
100 ISK40.58570 ETB
250 ISK101.46425 ETB
500 ISK202.92850 ETB
1000 ISK405.85700 ETB
2000 ISK811.71400 ETB
5000 ISK2029.28500 ETB
10000 ISK4058.57000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Icelandic Króna
1 ETB2.46392 ISK
5 ETB12.31960 ISK
10 ETB24.63920 ISK
20 ETB49.27840 ISK
50 ETB123.19600 ISK
100 ETB246.39200 ISK
250 ETB615.98000 ISK
500 ETB1231.96000 ISK
1000 ETB2463.92000 ISK
2000 ETB4927.84000 ISK
5000 ETB12319.60000 ISK
10000 ETB24639.20000 ISK